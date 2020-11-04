В штабе Байдена уверены в победе демократа на выборах президента США

Демократ Джозеф Байден одержит победу на выборах президента США. С таким заявлением выступила в среду на брифинге менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон. Трансляция ведется на сайте демократа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах, - заявила менеджер кампании демократа. - Он будет следующим президентом Соединенных Штатов". По словам Джен О'Мэлли Диллон, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков). Кроме того, в штабе политика считают, что он победит в штатах Мичиган, Невада и Пенсильвания.