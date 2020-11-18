США оставят к 15 января 2021 года в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. военнослужащих

Власти США к 15 января 2021 года намерены оставить в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. своих военнослужащих. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я официально объявляю, что мы будем выполнять распоряжения президента [Дональда] Трампа о продолжении передислокации наших сил из этих двух стран. <...> К 15 января 2021 года наш контингент в Афганистане будет составлять 2,5 тыс. военных, наш контингент в Ираке к этому дню также будет равен 2,5 тыс. военных. Это соответствует нашим установленным планам и стратегическим целям, поддерживаемым американским народом", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что данное решение не представляет собой "изменение политики или целей США". "Более того, это решение президента принято по итогам постоянного взаимодействия с [членами] его кабинета, [ответственными за вопросы] национальной безопасности. <...> Я также говорил с [военными] командующими, и мы все будем осуществлять эту передислокацию таким образом, который в наибольшей степени [обеспечит] защиту наших военнослужащих <...>, наших партнеров в разведсообществе и дипломатическом корпусе, а также наших замечательных союзников", - добавил и. о. главы Пентагона.

Американская администрация проинформировала зарубежных партнеров и Конгресс США о сокращении войск в Афганистане и Ираке, сообщил исполняющий обязанности министра обороны.

"Утром я провел беседы как с руководством Конгресса США, так и с нашими союзниками, зарубежными партнерами, чтобы ознакомить их с нашими планами в свете нашего общего подхода. Мы вместе, а когда придет время, то и уйдем вместе", - сказал Миллер журналистам в Пентагоне.

"Один из моих разговоров был с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, другой - с президентом Афганистана Ашрафом Гани, который выразил признательность за каждого американского военнослужащего, сражавшегося за мир и укрепившего долгосрочную дружбу между нашими странами, - отметил Миллер. - <...> Мы продолжим поддерживать его (Гани - прим. ТАСС) в том, что касается участия правительства [Афганистана] в переговорах по мирному урегулированию".

Как пояснил позднее журналистам помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, остающиеся в Ираке и Афганистане военнослужащие сосредоточатся на защите американских диппредставительств, правительственных объектов. "Они будут защищать наших дипломатов и сдерживать наших врагов", - подчеркнул О'Брайен.

По данным телекомпании CNN, в настоящее время в Афганистане находятся примерно 4,5 тыс. военнослужащих США, в Ираке - около 3 тыс.