SpaceX запустила метеорологический спутник нового поколения

США 21 ноября 2020 21:39 (UTC+04:00)
SpaceX запустила метеорологический спутник нового поколения

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с метеорологическим спутником Sentinel-6 нового поколения. Трансляция ведется на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

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