Полиция в Вашингтоне вытеснила митингующих из кварталов рядом с Белым домом

Сотрудники правоохранительных органов в субботу вечером вытеснили из близлежащих к Белому дому кварталов проводивших митинги сторонников и противников президента США Дональда Трампа, поскольку демонстранты начали вступать в стычки друг с другом. Днем в Вашингтоне прошли две параллельные акции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Республиканцы, в числе которых были представители ультраправого движения Proud Boys, собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах. Высшая судебная инстанция в пятницу отклонила иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о пересмотре итогов голосования в стране.

Оппоненты действующей американской администрации разместились около Black Lives Matter Plaza. Эта место, находящееся рядом с резиденцией президента США, в конце мая - начале июня стало эпицентром протестов, вызванных смертью после задержания полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Однако в первой половине дня призывавших Трампа скорее уйти в отставку было не более сотни, тогда как соседний лагерь насчитывал несколько тысяч человек. Полицейские, помимо нескольких закрытых с утра для проезда улиц, заблокировали и пешеходные подходы к площади, чтобы разделить участников двух митингов.

После официального завершения акции в 16:00 (01:00 GMT+4, 13 декабря) республиканцы начали расходиться. Многие вернулись в гостиницы, поскольку приехали из других штатов, кто-то отправился в рестораны и бары, остальные ушли в направлении к Black Lives Matter Plaza. Рядом с площадью отдельные представители обоих лагерей обменивались оскорблениями, но дальше этого ситуация не заходила. Один из участников Proud Boys чуть было не вступил в драку с идейным противником, но его остановили свои же сторонники.

Затем с противоположной стороны к площади подошла группа, выкрикивающая оскорбления в адрес республиканцев и полицейских. Правоохранители оперативно выстроили заслон, их экипировка уже включала пластиковые щиты. Прибывшее подкрепление начало оттеснять толпу от соседних с резиденций президента кварталов, одновременно стараясь не допустить столкновений между протестующими.