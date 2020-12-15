Министр юстиции США покинет свой пост до конца года

Уильям Барр покинет пост министра юстиции - генерального прокурора США до конца декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник президент страны Дональд Трамп.

"Только что провел очень хорошую встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения очень хорошие, он проделал отличную работу! Согласно письму [об отставке], Билл уходит прямо перед Рождеством, чтобы провести праздники в кругу семьи", - написал американский лидер на своей странице в Twitter. Он прикрепил к сообщению копию прошения Барра об отставке.

Глава Белого дома уточнил, что временно исполнять обязанности главы Минюста США будет нынешний первый заместитель Барра Джефф Розен. "Первый заместитель генерального прокурора Джефф Розен <...> станет исполняющим обязанности генерального прокурора", - отметил Трамп. По его словам, пост первого заместителя руководителя Минюста достанется Ричарду Донохью. Последний работает с лета в руководстве Минюста США, а до этого трудился в органах прокуратуры Нью-Йорка.

Барр занял должность министра юстиции в кабинете Трампа в феврале 2019 года. Однако он также работал на этом посту при президенте Джордже Буше - старшем в 1991-1993 годах.