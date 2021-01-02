Трамп раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп подверг критике темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в ряде американских штатах, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Некоторые штаты очень медленно прививают получателей, несмотря на успешное и очень широкомасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!» - написал Трамп у себя в Twitter.
Массовая вакцинация от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech началась в США 14 декабря. Позднее вакцина компании Moderna также была одобрена к использованию.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 20 108 375 случаев коронавируса, скончались 347 577 человек.
Лента новостей
В Узбекистане китайскую вакцину получили свыше тысячи добровольцев, никаких осложнений не зафиксировано - посольство КНР
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО)
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО)
SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестактивов c целью максимизации доходности