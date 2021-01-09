Байден призвал к скорейшему утверждению его кандидатов на министерские должности

Избранный президент США Джозеф Байден рассчитывает на быстрое утверждение законодателями его кандидатов на ключевые посты в будущей администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что нашей стране пришлось перенести в последние четыре года, в последние несколько дней, учитывая имеющиеся угрозы, их следует утвердить как можно скорее после 20 января", - сказал Байден. По его словам, "нельзя допустить, чтобы оставались свободные должности", в частности, во внешнеполитическом, военном и финансовом ведомствах.

"Я рад объявить, что мы закончили назначать членов нашего кабинета", - отметил демократ. Он подчеркнул, что это будет "первый в истории кабинет, в котором равное число женщин и мужчин".

Инаугурация Байдена намечена на 20 января.