Байден призвал к скорейшему утверждению его кандидатов на министерские должности
Избранный президент США Джозеф Байден рассчитывает на быстрое утверждение законодателями его кандидатов на ключевые посты в будущей администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Учитывая, что нашей стране пришлось перенести в последние четыре года, в последние несколько дней, учитывая имеющиеся угрозы, их следует утвердить как можно скорее после 20 января", - сказал Байден. По его словам, "нельзя допустить, чтобы оставались свободные должности", в частности, во внешнеполитическом, военном и финансовом ведомствах.
"Я рад объявить, что мы закончили назначать членов нашего кабинета", - отметил демократ. Он подчеркнул, что это будет "первый в истории кабинет, в котором равное число женщин и мужчин".
Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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