Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США

Джозеф Байден впервые в качестве президента США прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне - Белый дом. Приезд американского лидера транслировали американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его бронированный лимузин остановился на пересечении 15-й улицы и Пенсильвания-авеню у здания Минфина США, расположенного по соседству с официальной резиденцией главы государства. Байден и его супруга Джилл прошли пешком до Белого дома небольшой отрезок пути, чтобы поприветствовать собравшихся. Так, новый президент поприветствовал знакомого журналиста, однако не стал отвечать на его вопросы.

В небольшом параде, который проходил по Пенсильвания-авеню до Белого дома, принимали участие оркестры, подразделения видов вооруженных сил. Церемония инаугурации прошла в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники бывшего президента республиканца Дональда Трампа.