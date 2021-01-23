Сотни находящихся в Вашингтоне нацгвардейцев заразились коронавирусом

Сотни военнослужащих Национальной гвардии США, направленных в столицу страны Вашингтон после беспорядков 6 января, заразились коронавирусом или были помещены на карантин в гостиницы города. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Politico.

Издание подчеркивает, профильный комитет Сената США занимается расследованием сложившейся ситуации. Как сообщили газете бойцы гвардии, достаточные меры по противодействию вирусу не соблюдались повсеместно. Большинство солдат, прибыв в столицу, не сдавали тест на коронавирус. У некоторых отрядов только измерили температуру и спросили о возможных контактах с заразившимися. Кроме того, военнослужащие находились в стесненных условиях и не имели возможности соблюдать социальную дистанцию.

Согласно данным газеты, большинство бойцов заразились до приезда в Вашингтон, находясь на своих местах службы, и переносят болезнь бессимптомно.

Ранее сообщалось, что тысячи военнослужащих Национальной гвардии США, расквартированных в Вашингтоне после событий 6 января, были вынуждены покинуть территорию Капитолия. Группа бойцов переехала в соседнюю крытую парковку, где не было доступа в интернет, имелась лишь одна электрическая розетка и одна ванная комната на 5 тыс. солдат. После возмущения со стороны законодателей и общественности таким отношением к резервистам солдат вернули на постой в Капитолий.

В настоящее время, по данным NBC, в американской столице размещены почти 26 тыс. резервистов Национальной гвардии, вызванных в Вашингтон после беспорядков 6 января, с тем чтобы оказать помощь местным правоохранителям в обеспечении порядка на улицах.