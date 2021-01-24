В США число заразившихся коронавирусом превысило 25 млн

Количество заразившихся коронавирусом достигло в воскресенье в США 25 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, с начала пандемии в стране были инфицированы 25 003 695 человек. Больше всего случаев заражения выявлено в штате Калифорния (3 147 735), далее следуют Техас (2 243 009), Флорида (1 639 914 ), Нью-Йорк (1 323 312 ) и Иллинойс (1 098 527).

Из-за COVID-19 в Соединенных Штатах всего умерли 417 538 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 98,7 млн человек, свыше 2,1 млн умерли.