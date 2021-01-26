Байден: число жертв COVID в США может превысить 600 тыс., прежде чем ситуация улучшится

Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в США, согласно прогнозам, может превысить 600 тыс., прежде чем ситуация начнет улучшаться. Об этом президент страны Джозеф Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Будет больше [смертей]. <...> Согласно прогнозам, мы будем наблюдать где-то между 600 тыс. и 660 тыс. смертей в общей сложности, прежде чем мы преодолеем самый сложный этап и [ситуация] начнет кардинально улучшаться. <...> Я уверен, что мы победим это [пандемию] <...>, но мы все еще будем говорить об этом летом. Мы все еще будем иметь дело с этим вопросом в начале осени", - сказал Байден. Он также подчеркнул, что ношение масок в период до конца апреля, по оценкам экспертов, поможет спасти 50 тыс. жизней.

Как полагает американский лидер, весной каждый житель США, желающий сделать прививку от нового коронавируса, получит возможность пройти вакцинацию. "Я уверен, что к лету мы будем в полной мере на пути к [выработке] коллективного иммунитета", - добавил президент. По его словам, в скором времени в США будет делаться около миллиона прививок в день. Байден также не исключил увеличения этого показателя до 1,5 млн инъекций в день.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.