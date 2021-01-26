В ВОЗ заявили, что США подтвердили готовность к равноправному диалогу в рамках организации
Новая администрация США заявила о приверженности многостороннему сотрудничеству в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает Trend.
"Правительство США подчеркнуло свою новую приверженность расширению взаимодействия с ВОЗ и многостороннему сотрудничеству в глобальной борьбе с COVID-19 и обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в целом", - сказала она, отметив, что гендиректор ВОЗ поблагодарил Белый дом за решение сохранить членство в организации.
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