В ВОЗ заявили, что США подтвердили готовность к равноправному диалогу в рамках организации

Новая администрация США заявила о приверженности многостороннему сотрудничеству в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает Trend.

"Правительство США подчеркнуло свою новую приверженность расширению взаимодействия с ВОЗ и многостороннему сотрудничеству в глобальной борьбе с COVID-19 и обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в целом", - сказала она, отметив, что гендиректор ВОЗ поблагодарил Белый дом за решение сохранить членство в организации.