Псаки заявила, что США изучают ранее введенные пошлины в отношении ЕС

Администрация США изучает введенные при прошлом президенте пошлины на продукцию из Евросоюза. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я знаю, что есть большой интерес к теме торговых пошлин, и это также сейчас [в процессе] изучения", - сказала она, отвечая на вопрос о будущем действующих сборов.

Последний набор взимаемых пошлин на ряд видов продукции ЕС начал действовать с 12 января. В результате произведенные во Франции и Германии детали, необходимые для авиастроения, стали облагаться сбором в размере 15%. Помимо этого, дополнительные пошлины в размере 25% введены в отношении некоторых сортов вин, коньяка и ряда других наименований алкогольной продукции из Франции и Германии.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в $7,5 млрд. В свою очередь Евросоюз ввел новые тарифы на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму в $4 млрд в год. Ответом на это и стало очередное введение дополнительных пошлин со стороны Соединенных Штатов.