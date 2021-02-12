В результате ДТП в Техасе погибли шесть человек

Число погибших в результате ДТП в северо-восточной части штата Техас увеличилось в четверг до шести, еще 36 человек были доставлены в больницы. Об этом со ссылкой на полицию сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее представитель полицейского управления города Форт-Уэрт Дэниел Сигура информировал о пяти жертвах ДТП.

В четверг на одной из центральных магистралей Техаса столкнулись примерно 100 автомобилей. Причиной аварии было обледенение дороги. По данным телеканала NBC, крупные ДТП произошли и в других частях штата. В них погибли еще не менее трех человек.