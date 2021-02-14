Лидер демократов Сената разочарован итогами голосования по импичменту Трампа
Лидер демократического большинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в субботу выразил разочарование в связи с вынесением верхней палатой американского законодательного органа оправдательного вердикта в рамках процедуры импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Большинство республиканцев Сената <...> проголосовали за то, чтобы оправдать бывшего президента Трампа, навсегда вписав свои имена в историю рядом с его именем. <...> Бывший президент пытался отменить итоги законных выборов, спровоцировал нападение на наши собственные власти, и больше половины республиканцев решили оправдать это", - сказал Шумер, выступая в Сенате. Трансляцию ведут американские новостные телеканалы.
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