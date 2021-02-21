Помощник Байдена указал на готовность президента США к переговорам с Ираном

Президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики, это предложение остается в силе. Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого, - сказал Салливан. - Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе".