В США произошла стрельба в доме ветеранов

Один человек погиб, четыре получили ранения в результате стрельбы в воскресенье в городе Кеннетт (штат Миссури). Об этом сообщает телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел в доме ветеранов. Двое пострадавших - в крайне тяжелом состоянии, их доставили в больницу по воздуху, двое других находятся в местных медицинских учреждениях.

Информации о возможной причине стрельбы и задержании подозреваемых пока не приводится.