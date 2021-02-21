В США произошла стрельба в доме ветеранов
Один человек погиб, четыре получили ранения в результате стрельбы в воскресенье в городе Кеннетт (штат Миссури). Об этом сообщает телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, инцидент произошел в доме ветеранов. Двое пострадавших - в крайне тяжелом состоянии, их доставили в больницу по воздуху, двое других находятся в местных медицинских учреждениях.
Информации о возможной причине стрельбы и задержании подозреваемых пока не приводится.
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