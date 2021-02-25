Глава McKinsey покинет свой пост

Глава международной консалтинговой компании McKinsey Кевин Снидер покинет свой пост по решению ее руководства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета Financial Times (FT).

Как отмечает FT, смещение Снидера может быть связано с несколькими скандалами, в которых оказалась замешана McKinsey, а также недовольством, возникшим у части партнеров из-за его попыток ужесточить правила, которыми компания руководствуется, принимая решения о возможности сотрудничества с потенциальными клиентами.

В начале февраля McKinsey согласилась выплатить $574 млн по иску, поданному против компании властям почти всех штатов США. Компанию обвиняли в том, что она способствовала углублению так называемого опиоидного кризиса в США. С 2004 по 2019 год McKinsey консультировала американскую фармацевтическую компанию Purdue Pharma, помогая ей агрессивно наращивать продажи обезболивающего средства, которые вызывает сильную зависимость.