Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме
По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушившихся на штат Алабама торнадо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, к вечеру четверга более 20 тыс. жителей нескольких округов штата остались без электроэнергии. В округе Калхун жертвами торнадо стали по меньшей мере пять человек. В крупнейшем городе штата Бирмингеме разрушены от 30 до 50 построек.
Местные власти и экстренные службы продолжают оценку ущерба и ведут поиски пострадавших. Ранее профильное подразделение Национальной метеорологической службы США предупреждало об опасности торнадо в Алабаме, Миссисипи и Теннесси.
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