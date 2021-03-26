Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушившихся на штат Алабама торнадо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, к вечеру четверга более 20 тыс. жителей нескольких округов штата остались без электроэнергии. В округе Калхун жертвами торнадо стали по меньшей мере пять человек. В крупнейшем городе штата Бирмингеме разрушены от 30 до 50 построек.

Местные власти и экстренные службы продолжают оценку ущерба и ведут поиски пострадавших. Ранее профильное подразделение Национальной метеорологической службы США предупреждало об опасности торнадо в Алабаме, Миссисипи и Теннесси.