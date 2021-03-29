Двое погибли при стрельбе в Мэриленде

По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в результате стрельбы, которую неизвестный преступник устроил в одном из магазинов города Эссекс (штат Мэриленд). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, полиция прибыла на вызов к магазину около 07:00 (15:00 GMT+4). На месте происшествия были обнаружены тела двух жертв, еще один человек получил ранение.

Спустя некоторое время в расположенном поблизости жилом комплексе был зафиксирован еще один инцидент со стрельбой. Как уточняет телеканал, неизвестный, по всей видимости, выстрелил сам в себя, он доставлен в больницу.

Полиция пока не готова утверждать, что оба случая связаны между собой. Также нет сведений о том, что пострадавший мужчина ранее открыл огонь в магазине. Правоохранительные органы начали расследование.