Bloomberg: власти США работают над усилением защиты электросетей от хакеров
Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новый план по защите электроэнергетической сферы от кибератак. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным его источников, министр энергетики Дженнифер Грэнхолм и заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер 16 марта обсудили этот вопрос с представителями отрасли. План включает новую стратегию сотрудничества с компаниями по предотвращению взломов, его представят в ближайшие недели.
Агентство отмечает, что власти решили начать с электросетей из-за их важности для экономики страны, а также в связи с участившимися атаками на них со стороны иностранных хакеров.
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