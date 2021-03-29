Bloomberg: власти США работают над усилением защиты электросетей от хакеров

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новый план по защите электроэнергетической сферы от кибератак. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, министр энергетики Дженнифер Грэнхолм и заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер 16 марта обсудили этот вопрос с представителями отрасли. План включает новую стратегию сотрудничества с компаниями по предотвращению взломов, его представят в ближайшие недели.

Агентство отмечает, что власти решили начать с электросетей из-за их важности для экономики страны, а также в связи с участившимися атаками на них со стороны иностранных хакеров.