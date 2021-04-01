ВМС США заключили с Boeing соглашение на поставку 11 самолетов P-8A Poseidon

ВМС США заключили с американской аэрокосмической корпорацией Boeing контракт на поставку 11 самолетов P-8A Poseidon. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сумма контракта составляет $1,6 млрд. Согласно заключенной договоренности, девять многоцелевых самолетов P-8A Poseidon поступят на службу в ВМС США, еще два будут переданы ВВС Австралии.

По информации производителя, общее число самолетов этой модели в американских вооруженных силах достигнет таким образом 128 единиц. Поставки ВМС США первых серийных самолетов начались 6 марта 2012 года.

Созданный на основе коммерческого авиалайнера Boeing 737-800, но с крылом самолета 737-900, P-8A Poseidon был разработан группой компаний во главе с Boeing, в которую также входят CFM International, GE Aviation, Northrop Grumman, Raytheon и Spirit AeroSystems.

Помимо ВМС США, P-8A находится на вооружении или заказан ВВС Индии (под обозначением P-8I "Нептун"), ВВС Республики Корея, ВВС Австралии, ВВС Новой Зеландии, ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.