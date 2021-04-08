США могут выслать российских дипломатов

Администрация президента США Джо Байдена завершила обзор приписываемых России действий, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными, и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, американская администрация "завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России". В числе потенциальных ответных мер рассматриваются "высылка российских сотрудников разведки", которые якобы могут находиться в США "под дипломатическим прикрытием", и введение санкций против отдельных лиц и организаций в РФ. Сотрудники вашингтонской администрации обсудят имеющиеся возможности в течение суток.