Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 апреля, выросло на 16 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 744 тысяч. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, напротив, ожидали снижения показателя на 39 тысяч — до 680 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 27 марта, был пересмотрен до 728 тысяч с 719 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 2,5 тысячи с пересмотренного показателя — до 723,75 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 721,25 тысячи с 719 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 марта, снизилось на 16 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,734 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,75 миллиона с 3,794 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.