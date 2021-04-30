Байден примет 21 мая в Вашингтоне президента Южной Кореи

США 30 апреля 2021 06:35 (UTC+04:00)
Байден примет 21 мая в Вашингтоне президента Южной Кореи

Президент США Джо Байден примет 21 мая в Белом доме южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме 21 мая 2021 года. Визит президента Муна подчеркнет нерушимый союз между Соединенными Штатами и Республикой Корея, а также широкие и глубокие связи между нашими правительствами, народами и экономиками. Президент Байден надеется на совместные усилия с президентом Муном в деле дальнейшего укрепления нашего союза и расширения нашего тесного сотрудничества", - отметила Псаки.

Как ожидается, одной из главных тем переговоров станет ситуация вокруг КНДР.

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