США вводят ограничения на въезд для прибывающих из Индии с 4 мая

Администрация США с 4 мая вводит ограничения на въезд в страну для прибывающих из Индии в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация [США] немедленно ограничит поездки из Индии <...> в свете огромного количества зарегистрированных там случаев заражения коронавирусом и [появления] множества штаммов, циркулирующих в Индии", - говорится в сообщении.

Как уточняется в заявлении, новые правила вступят в силу во вторник.