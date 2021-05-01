США вводят ограничения на въезд для прибывающих из Индии с 4 мая
Администрация США с 4 мая вводит ограничения на въезд в страну для прибывающих из Индии в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация [США] немедленно ограничит поездки из Индии <...> в свете огромного количества зарегистрированных там случаев заражения коронавирусом и [появления] множества штаммов, циркулирующих в Индии", - говорится в сообщении.
Как уточняется в заявлении, новые правила вступят в силу во вторник.
Лента новостей
В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий, приуроченных к 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО/ВИДЕО)
Известные исполнители провели концерт между США и Азербайджаном в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО)
Турция хочет организовать производство продукции оборонной промышленности вместе с Азербайджаном – глава комитета
Армения не предприняла шагов для поиска убитых азербайджанцев на территориях, которые оставались под ее оккупацией 30 лет – МИД Азербайджана
Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о дальнейших совместных действиях по урегулированию ситуации
В минобороны Азербайджана состоялось обсуждение совершенствования единой коммуникационной стратегии (ФОТО)
Продлен срок конкурса "Карабах – это Азербайджан!" Союза кинематографистов Азербайджанской Республики
Продолжается переговорный процесс с целью стабилизации ситуации в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана
Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции
Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ – глава МИД