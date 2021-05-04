Премьер Ирака обсудил с делегацией из США вывод американских войск

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провел во вторник в Багдаде встречу с делегацией из США во главе с координатором Совета национальной безопасности (СНБ) по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком. Об этом сообщила канцелярия иракского премьера на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи были затронуты вопросы взаимодействия и сотрудничества в различных сферах. Было подтверждено продолжение стратегического диалога между Ираком и США, в частности в том, что касается вывода [американских] войск с иракской территории", - отмечается в сообщении. Помимо этого, стороны обсудили "укрепление и расширение взаимодействия в таких сферах, как экономика, торговля и культура".

Также на встрече затрагивался вопрос двустороннего "сотрудничества в сфере здравоохранения, особенно в условиях борьбы с пандемией коронавируса".

По информации канцелярии, в составе американской делегации также присутствовали советник Госдепартамента (заместитель госсекретаря США) Дерек Шолле, и.о. помощника госсекретаря Джоуи Худ и первый заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дана Строул.

В апреле аль-Казыми заявлял, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести из страны до 60% иностранного воинского контингента. В середине марта иракский президент Бархам Салех уточнял, что численность американских войск в стране не превышает 2,5 тыс. человек.