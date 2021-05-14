США заявили, что выводят войска из Афганистана по расписанию, несмотря на действия талибов

Соединенные Штаты продолжают вывод войск из Афганистана по расписанию, несмотря на последние действия талибов. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вывод войск идет по расписанию", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не скажутся ли на этом процессе участившиеся в последнее время теракты, приписываемые движению "Талибан". Он также заявил, что не хочет делать каких-либо предположений на эту тему, и подчеркнул, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер "следит за ситуацией".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.