Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США
Самолет разбился в понедельник почти сразу после взлета с авиабазы ВВС США Неллис, расположенной близ Лас-Вегаса. Об этом сообщила пресс-служба авибазы в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы", - говорится в сообщении.
По сведениям телеканала Fox News, самолет упал недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе, с места крушения поднимается густой дым. На месте уже находятся экстренные службы, периметр оцеплен. Информация о возможных жертвах, типе самолета и причинах инцидента пока не приводится.
Политическая нестабильность в Ереване – результат беспрецедентного экономического кризиса – американский эксперт
Лента новостей
Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором - Байден
Судьба бывшей учительницы русского языка и литературы из азербайджанской сельской школы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане назначены судьи и председатели Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции – Распоряжение
В Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана прошла церемония выпуска «Курса подготовки офицеров запаса» (ВИДЕО)
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района – Распоряжение
Азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап - Севиль Микаилова
Политическая нестабильность в Ереване – результат беспрецедентного экономического кризиса – американский эксперт
Задержано лицо, подозреваемое в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны – СГБ Азербайджана (ВИДЕО)
Ассоциация страховщиков назвала приоритеты реализации стратегии развития азербайджанского страхового рынка