В Огайо произошла стрельба
По меньшей мере три человека были застрелены в понедельник в Уэст Джефферсоне (штат Огайо). Об этом сообщил телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, три жертвы были найдены в одном из домов на Джексон-стрит, еще несколько тел обнаружены снаружи здания, однако точное их число пока неизвестно. По данным правоохранительных органов, стрельба произошла около 17:27 по местному времени.
Место происшествия оцеплено, полиция производит осмотр территории, ищет подозреваемых и улики, а также устанавливает личности погибших.
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