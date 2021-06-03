NASA направит две миссии для изучения Венеры

США 3 июня 2021 02:17 (UTC+04:00)
NASA направит две миссии для изучения Венеры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено направить две миссии для изучения Венеры. Об этом говорится на официальном сайте.организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему в Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько [физических] характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты", - говорится в заявлении.

Уточняется, что миссии будут отправлены в 2028-2030 годах.

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