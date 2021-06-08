Администрация США объявила о создании опергруппы по борьбе с незаконной миграцией

Администрация президента США Джо Байдена объявила в понедельник о формировании новой объединенной оперативной группы, которая будет бороться с действующими на территории Мексики и стран Северного треугольника (Сальвадор, Гватемала и Гондурас) преступными группами, занимающимися торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов. Об этом сообщила газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В состав новой опергруппы, получившей название "Альфа", войдут, как заявили в Министерстве юстиции США, федеральные прокуроры и сотрудники Министерства внутренней безопасности, которые при взаимодействии с другими правоохранительными службами займутся выявлением и привлечением к ответственности членов действующих в указанных странах банд, осуществляющих "контрабанду людей".

"Транснациональные сети, осуществляющие незаконную перевозку и торговлю людьми, представляют серьезную криминальную угрозу", - цитирует издание адресованную федеральным прокурорам служебную записку главы Минюста - генпрокурора Меррика Гарленда. Объединенная опергруппа, как пояснил он, будет преследовать тех, "кто нелегально провозит людей в Соединенные Штаты, при этом акцент будет сделан на выявлении лиц и сетей, допускающих злоупотребления, эксплуатацию или угрозы в отношении тех, кого они незаконно переправляют [через границу]". Первостепенное внимание будет уделяться и тем, кто "представляет угрозу для национальной безопасности [США] или связан с транснациональной организованной преступностью".

"Мы предпримем меры для выявления контрабандистов и связанных с ними людей в целях повышения безопасности границы США и оказания помощи в спасении жизней подвергающихся опасности людей, на которых эти организации постоянно охотятся", - приводит The Hill распространенное по этому поводу заявление главы Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.