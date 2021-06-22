Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признавал своего поражения на выборах.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил он выступая в эфире кабельного американского телеканала America's Voice.

"Нет, я никогда не признавал поражения. Сейчас много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения", - сказал Трамп.

Он отметил, что его сторонники продолжают проверку результатов подсчета в Аризоне и Джорджии, и выразил уверенность, что будет обнаружено еще множество неучтенных голосов.