Минюст США подтвердил блокировку более 30 иранских сайтов
Министерство юстиции США во вторник заблокировало 33 иранских сайта, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения (Iranian Islamic Radio and Television Union, IRTVU), а также три сайта, контролируемых проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах".
Как утверждает ведомство, интернет-страницы заблокированы по решению суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня в соответствии с судебными постановлениями США изъяли [домены] 33 сайтов, используемых IRTVU и трех сайтов, управлявшихся "Катаиб Хезболлах" в нарушение санкций США", - сказано в пресс-релизе.
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