Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в Японии
Вертолет ВВС США совершил во вторник аварийную посадку в префектуре Миядзаки на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Кусима. По данным агентства, двое членов экипажа не пострадали, вертолет также не получил серьезных повреждений.
В настоящее время о причинах аварийной посадки не сообщается.
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