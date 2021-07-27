Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в Японии

Вертолет ВВС США совершил во вторник аварийную посадку в префектуре Миядзаки на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Кусима. По данным агентства, двое членов экипажа не пострадали, вертолет также не получил серьезных повреждений.

В настоящее время о причинах аварийной посадки не сообщается.