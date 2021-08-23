Почти 100 тыс. домов остались без света на востоке США из-за шторма "Генри"
Более 97 тыс. домов в воскресенье остались без электричества после того, как тропический шторм "Генри" обрушился на восток США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Больше всего домов и квартир - 69,9 тыс. - остались без электроэнергии в штате Род-Айленд, который первым оказался на пути шторма, максимальная скорость ветра там составляет около 27 м/с. В соседнем штате Коннектикут обесточены 27,4 тыс. домов.
Как сообщил телеканал NBC, крупные мосты в заливе Наррагансет в Род-Айленде закрыты для движения автомобильного транспорта. По многим дорогам штата невозможно проехать из-за потоков воды.
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