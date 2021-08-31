Байден заявил, что решил не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации военных
Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, следуя рекомендации американских военных. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане завершено", - отметил Байден. Он сообщил, что публично выступит во вторник и объяснит свое "решение не продлевать" американское "присутствие в Афганистане после 31 августа". Согласно распространенному Белым домом графику, речь запланирована на 13:30 по времени восточного побережья.
Байден добавил, что "завершить операцию по эвакуации по воздуху в планируемые сроки" ему "единогласно рекомендовал Комитет начальников штабов" ВС США, а также американские командующие в Афганистане. "По их мнению, завершение нашей военной миссии являлось лучшим способом сохранить жизни наших военнослужащих и обеспечить в перспективе выезд из Афганистана тех гражданских лиц, которые хотят это сделать в предстоящие недели или месяцы", - сказал президент США.
"Я поручил госсекретарю [США Энтони Блинкену] координировать действия с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить свободный выезд для американцев, партнеров из числа афганцев и иностранцев, которые желают покинуть Афганистан", - проинформировал он. Байден подчеркнул, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обещало предоставить указанным лицам возможность свободно выехать из страны. По мнению президента, "мир будет добиваться выполнения этих обязательств" от талибов.