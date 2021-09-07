Умер американский актер Майкл Кеннет Уильямс

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс, сыгравший в сериалах "Клан Сопрано" и "Подстава", умер на 55-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию, передате Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, актер найден мертвым у себя в квартире в Бруклине (район Нью-Йорка). В апартаментах найдены наркотики, что может свидетельствовать о том, что Уильямс, возможно, умер от передозировки, отметили источники.