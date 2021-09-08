Байден заявил, что изменения климата представляют угрозу США и миру

Климатические изменения в настоящее время представляют угрозу как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден в ходе поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана "Ида", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас "красный код", страна и мир в опасности", - сказал он, выступая на митинге в районе Нью-Йорка Куинс, трансляцию которого вел телеканал CNN.

"Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет", - отметил Байден. По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране.

1 сентября ураган "Ида" достиг северо-восточных штатов США. Его основной удар пришелся на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. По подсчетам СМИ, общее число жертв стихии на северо-востоке превысило 40 человек. Большинство погибших проживали в подвальных этажах зданий, которые затопила вода.