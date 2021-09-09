Байден продлил режим ЧС, введённый после терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден в четверг продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнул глава вашингтонской администрации в уведомлении Конгрессу США, "поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение, объявленное 14 сентября 2001 года", продлено еще на год. "Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного 14 сентября 2001 года <...> в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года и сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на Соединенные Штаты", - добавил американский лидер.

Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня, после того как террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один самолет рухнул в штате Пенсильвания. Всего в результате тех терактов погибли около 3 тыс. человек. Бывший тогда президентом Джордж Буш - младший объяснил решение о необходимости ЧП "сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на Соединенные Штаты".

Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной трагической даты - 11 сентября - не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.