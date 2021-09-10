Байден и Си Цзиньпин провели широкую стратегическую дискуссию

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в телефонном разговоре обсудили ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам переговоров между двумя лидерами, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В последний раз они разговаривали по телефону примерно семь месяцев назад.

"Президент Байден подчеркнул неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Два лидера обсудили ответственность обеих стран за то, чтобы конкуренция [между ними] не перерастала в конфликт", - отметили в Белом доме.

В документе говорится, что эти переговоры, "как ясно дал понять президент Байден, были частью продолжающихся усилий Соединенных Штатов по решению ответственным образом вопросов конкуренции между США и КНР".

Главы государств затронули сферы, в которых интересы двух стран не только совпадают, но и расходятся. "Два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, где наши интересы совпадают, а также области, где наши интересы, ценности и взгляды расходятся. Они договорились открыто и прямолинейно обсуждать обе группы вопросов", - говорится в распространенном заявлении по итогам уже второго телефонного разговора Байдена с Си Цзиньпином за его президентский срок.

По словам представителя администрации США высокого ранга, слова которого приводит агентство Reuters, Байден знает, что "история будет судить о нем" и Си Цзиньпине по тому, как они решают вопросы, связанные с американо-китайской конкуренцией, президент относится к этой ситуации весьма серьезно. Чиновник назвал телефонную беседу "проверкой того, может ли прямое взаимодействие на уровне лидеров продвинуть" отношения двух стран вперед. Он также добавил, что переговоры "не были предназначены для обсуждения "издержек" в связи с отсутствием сотрудничества со стороны Пекина". При этом, указал представитель исполнительной власти США, Байден во время переговоров не стремился к "конкретным результатам и договоренностям", а намеревался затронуть вопрос конкуренции двух стран.

По данным агентства Bloomberg, инициатором разговора выступила американская сторона. Белый дом все еще проводит пересмотр своей политики в отношении Китая, включая вопрос таможенных тарифов на китайский импорт на сумму около $300 млрд.