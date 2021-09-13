Пентагон завершил программу, начатую на последних минутах президентства Трампа

В министерстве обороны США завершили секретную программу, направленную на повышение кибербезопасности ведомства, которая была начата в день отставки 45-го американского президента Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Washington Post со ссылкой на Пентагон.

В статье говорится, что под контроль минобороны вернулись 175 млн IP-адресов, которые по неизвестной причине были переданы американской компании Global Resource Systems. Издание называет завершенную программу странной, потому что фирма была зарегистрирована осенью 2020 года и впервые сотрудничала с федеральными властями.

Washington Post указывает также на необычное время старта программы — за несколько минут до окончания президентского срока Дональда Трампа.

В Минобороны журналистам сказали, что целью программы было усиление защиты ведомства в киберпространстве, но умолчали о ее результатах и не объяснили, почему выбрали малоизвестного подрядчика.

Ранее в Пентагоне прокомментировали публикацию газеты The New York Times, в которой утверждается, что целью авиаудара по столице Афганистана Кабулу, нанесенного 29 августа, стал афганец который работал на американскую некоммерческую организацию и просил убежища в США.