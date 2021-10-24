Байден отложил рассекречивание данных об убийстве Кеннеди
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отложил рассекречивание данных об убийстве Джона Ф. Кеннеди, указано в сообщении Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Продолжительная временная отсрочка необходима для защиты от очевидного ущерба для военной обороны, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешнеполитическим отношениям, который [ущерб] настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес в немедленном раскрытии информации», — указано в сообщении Байдена.
Уточняется, что секретная информация, которая касается убийства Джона Ф. Кеннеди, будет рассекречена в декабре 2022 года.
35-й президент Соединенных Штатов Джон Ф. Кеннеди был убит в автоколонне в Далласе 22 ноября 1963 года.
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