Более 1,6 тыс. рейсов American Airlines отменены в США из-за непогоды и нехватки персонала

Американская авиакомпания American Airlines отменила с пятницы более 1,6 тыс. рейсов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, проблемы вызваны неблагоприятными погодными условиями и нехваткой персонала.

По данным портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, в пятницу были отменены 342 рейса American Airlines, в субботу - 543. В воскресенье ситуация не улучшилась, отменены уже 792 рейса - около 29% от общего числа перелетов, запланированных на этот день.

The Wall Street Journal поясняет, что изначально отмены рейсов были вызваны сильными ветрами в районе международного аэропорта Далласа (штат Техас), где расположен крупнейший пассажирский узел American Airlines. Это, в свою очередь, повлекло за собой нехватку персонала на многих рейсах компании из-за того, что пилоты и бортпроводники не успевают оказываться в нужном месте в расчетное время.

В компании ожидают, что ситуация начнет исправляться в понедельник, когда из отпусков выйдут порядка 1,8 тыс. бортпроводников. Кроме того, как указывает газета, в компании рассчитывают до конца года увеличить штат сотрудников на несколько сотен человек.