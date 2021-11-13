В Нью-Йорк привезли главную рождественскую ель

Главная рождественская ель была успешна доставлена в ночь на субботу в крупнейший американский мегаполис - Нью-Йорк. Об этом сообщила полиция города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рождественское дерево Рокфеллер-центра прибыло сегодня утром с небольшой помощью дорожной полиции Нью-Йорка", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей в Twitter.

Дерево весом 12 тонн и высотой 24 м было привезено из штата Мэриленд - впервые за 90-летнюю историю традиции установки рождественской ели в Нью-Йорке. Для его перевозки к месту установки на Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена потребовался прицеп длиной 35 м.

Перевозка одного из главных символов Рождества заняла два дня - для доставки 85-летней ели, которую срубили еще в четверг, 11 ноября, близ городка Элктон, потребовалось разрешение от штатов Нью-Джерси и Мэриленд на транспортировку такого негабаритного груза, также грузовик сопровождали несколько единиц спецтехники и эскорт из автомобилей полиции.

После установки ель нарядят в гирлянды с более чем 50 тыс. разноцветных огней, а на верхушку установят хрустальную звезду весом свыше 400 кг, созданную мастерами фирмы Swarovski. Церемония зажжения огней на одном из главных рождественских символов Нью-Йорка состоится 1 декабря, у жителей мегаполиса будет возможность полюбоваться на него до 16 января.

Традиция установки рождественской ели на Рокфеллер-плаза появилась в начале 1930-х годов. Рабочие, возводившие комплекс зданий Рокфеллер-центра, впервые в 1931 году установили праздничное дерево прямо на строительной площадке. Тогда шестиметровую ель украсили бумажными гирляндами и лесными ягодами. Первая церемония зажжения рождественских огней состоялась там в 1933 году, с тех пор "лесную красавицу" стали украшать электрическими гирляндами.