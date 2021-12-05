На Гавайи надвигается мощная снежная буря
Национальная метеорологическая служба США сообщила в субботу о надвигающемся на горные районы острова Гавайи сильном снегопаде с резкими порывами ветра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ожидаются условия снежной бури, с высотой снежного покрова до 30 см или больше и порывами ветра более 44 м/с", - говорится в предупреждении, опубликованном на сайте службы.
По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия продлятся до утра воскресенья, передвижение в затронутых районах будет сильно затруднено, ожидается низкая видимость.
Остров Гавайи принадлежит архипелагу Гавайские острова, почти все из них образуют американский штат. Высочайшая вершина острова располагается на горе Мауна-Кеа - 4 205 метров над уровнем моря.
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