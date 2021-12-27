США используют все средства для достижения стабильности в Сомали - Госдеп

Соединенные Штаты обеспокоены задержкой в проведении выборов в Сомали и используют имеющиеся у них средства для достижения стабильности и мира в этой африканской республике. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул необходимость "совершенствования и ускорения избирательного процесса в Сомали". "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены продолжающимися задержками и процедурными нарушениями, которые подрывают доверие к этому процессу", - отметил дипломат, указав на важность "скорейшего завершения заслуживающих доверия, открытых и всеобщих парламентских и президентских выборов, а также решения данной проблемы открытым и приемлемым образом".

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке мира и стабильности в Сомали и будут использовать имеющиеся инструменты для достижения этих целей", - заключил Прайс, не указав о каких именно средствах идет речь.