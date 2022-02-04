Сотни тысяч жителей США остались без света, отменены тысячи авиарейсов

Более 230 тысяч жителей американских штатов Теннессии, Кентуккии и соседних регионов остались без электричества после мощной снежной бури, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что в США были отменены 4 857 авиарейсов, а крупнейшие аэропорты региона снизили объем перевозок на 75%.

Сообщается, что сильнее всего от стихии пострадали штаты Теннесси и Кентукки. Так, в первом штате без света оказались более 137 тысяч жителей.

Синоптики предупредили, что обильные осадки продолжатся в регионе и 4 февраля.