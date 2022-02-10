Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк
В средней школе в американском городе Баффало в штат Нью-Йорк произошла стрельба, ранены два человека, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По словам заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи, после занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в перестрелку. В результате были ранены двое: ученик и охранник. Подростку потребовалась срочная операция.
Полицейский пояснил, что мужчина на парковке достал пистолет и произвел несколько выстрелов, от которых пострадал школьник. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет. Грамалья не уточнил, из-за чего произошел конфликт и кто ранил охранника.
Как отмечается, на момент стрельбы в школе находились около 100 человек.
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