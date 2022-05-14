Байден считает, что на саммите США - АСЕАН стороны запускают новую эру в своих отношениях

США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на проходящем в Вашингтоне саммите запускают новую эру в своих отношениях. С таким утверждением выступил в пятницу на этой встрече президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не только отмечаем 45-летие партнерства и дружбы между АСЕАН и США, но и запускаем новую эру в отношениях между США и АСЕАН", - сказал он.

"Центральное место АСЕАН лежит в основе стратегии моей администрации, направленной на стремление к будущему, которое мы все хотим видеть. <...> Свободные, открытые, стабильные, процветающие, устойчивые и безопасные регионы Индийского и Тихого океанов - это то, к чему мы все стремимся", - подчеркнул американский лидер.

Саммит США - АСЕАН проходит 12-13 мая в Вашингтоне. Как отметил Байден, в столице США лидеры АСЕАН встретились с американскими законодателями, различными должностными лицами, представителями бизнеса. "Обсуждения охватили широкий спектр важнейших вопросов, в том числе продолжение совместной работы по борьбе с COVID-19, меры по противодействию изменению климата, стремление к будущему с чистыми источниками энергии, создание устойчивой инфраструктуры, расширение доступа к образованию, развитие сотрудничества в морской сфере", - отметил президент США.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, на встрече с Байденом, которая проходила в Госдепартаменте, присутствовали султан Брунея, президент Индонезии, премьер-министры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, глава МИД Филиппин, а также генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой.